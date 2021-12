Oltre al Milan, le cui chances di qualificazione passano non soltanto da un'eventuale vittoria contro il Liverpool ma anche dal risultato di, nel girone A - quello di Manchester City e Paris Saint-Germain - solamente una tra Lipsia e Bruges avrà la possibilità di continuare il suo cammino europeo, col turno intermedio di Europa League di febbraio.In Ajax-Sporting Lisbona, Borussia Dortmund-Besiktas e Shakhtar Donetsk-Tiraspol non c'è infatti nulla da stabilire: in palio solo l'onore, i soldi dei premi partita e le statistiche, condesideroso di migliorare ulteriormente i suoi numeri a livello realizzativo.