La Champions League 2019/2020 ha preso ufficialmente il via ieri con il programma della prima giornata dei gruppi che vanno dalla E all'H, in attesa dei gruppi dalla A alla D in scena proprio oggi. Oltre ad Atletico Madrid-Juventus e Dinamo Zagabria-Atalanta, si giocano altre sei sfide in questo mercoledì di Champions League.





Alle 18.55 aprono due gare: Brugge-Galatasaray e Olympiakos-Tottenham. La prima è valida per il Gruppo A, dove si sfidano anche Paris Saint-Germain-Real Madrid alle 21.00. Oltre ad Atletico-Juve, è sicuramente la gara più attesa di questa prima giornata della fase a gironi di Champions.





Olympiakos-Tottenham è invece la prima gara del Gruppo B; alle 21.00 è in programma Bayern Monaco-Stella Rossa dello stesso girone.





Nel Gruppo C, quello dell’Atalanta, si sfidano i campioni in carica d’Ucraina e quelli d’Inghilterra: di fronte ci sono Shakhtar Donetsk e Manchester City al Metalist Stadium.





Nel Gruppo D, infine, il Bayer Leverkusen ospita la Lokomotiv Mosca. Atletico Madrid e Juventus sono le altre due squadre che completano il girone.