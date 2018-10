La serata di Champions League inizia alle 18.55 col doppio appuntamento di Bruges-Monaco e PSV-Tottenham. Per la formazione di Thierry Henry, all'esordio europeo da allenatore dopo il ko di Strasburgo in Ligue 1, è un'occasione da dentro o fuori per non compromettere definitivamente le chance di qualificazione dopo due sconfitte di fila. Snodo chiave la trasferta in Olanda per gli Spurs che, dopo i ko per mano di Inter e Barcellona, confidano proprio in un ko dei nerazzurri in Spagna per rientrare in corsa per gli ottavi di finale.



Alle 21, per quanto concerne il girone del Napoli, ad Anfield è di scena il Liverpool contro la Stella Rossa; il match di cartello e sulla carta più spettacolare è però Borussia Dortmund-Atletico Madrid. Completano il quadro Galatasaray-Schalke 04 e Lokomotiv Mosca-Porto.