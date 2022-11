La Champions League torna in campo con l'ultima giornata della fase a gironi. Si parte alle 18:45 con Porto-Atletico Madrid e Bayer Leverkusen-Brugge. Nel gruppo B, già qualificata la squadra belga insieme ai portoghesi. Nel gruppo D, sarà decisiva per il passaggio agli ottavi la sfida del Velodrome tra il Marsiglia di Igor Tudor e il Tottenham di Antonio Conte: agli Spurs, primi a quota 8, basta un punto, mentre il Marsiglia (6 punti) ha l'obbligo della vittoria. Nell'altra gara, Sporting-Eintracht (entrambe a quota 7) sarà battaglia per strappare il pass per il turno successivo. Calcio d'inizio alle 21. Stesso orario per Inter e Napoli, impegnate rispettivamente a Monaco di Baviera e ad Anfield contro Bayern e Liverpool ma già certe della qualificazione. Chiude il gruppo dei nerazzurri la sfida tra Viktoria Plzen e Barcellona, nel girone del Napoli l'Ajax affronta invece i Rangers ad Ibrox.