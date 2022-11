Il centrocampista del Salisburgo Maurits Kjaergaard ha parlato al Der Standard in vista del match di domani sera contro il Milan in Champions League:



"Il nostro obiettivo era quello di essere ancora sulla scena europea in primavera, la possibilità c'è ancora e con una vittoria a San Siro saremmo ancora in Champions League. Ci crediamo e faremo di tutto per raggiungerla, anche se sappiamo quanto sia difficile battere i campioni d'Italia in casa loro".