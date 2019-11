Prende il via la quinta giornata dei gironi eliminatori di Champions League con le gare dei gruppi A, B, C e D e tanti verdetti ancora da emettere.



Apre alle 18.55 la prima sfida del girone D, quello della Juventus che in serata ospita l'Atletico Madrid, e che vedrà subito la sfida della Lokomotiv Mosca contro il Bayer Leverkusen entrambe ferme a quota 3 punti e pronte a contendersi sia le ultime chance di passaggio agli ottavi, sia quelle di un approdo in Europa League.



Sempre alle 18.55 anche il gruppo B protagonista con il Bruges fermo a quota 2 punti che fa visita al Galatasaray, ultimo a 1 punto, per provare a trovare 3 punti che, in caso di ko del Real Madrid, impegnato alle 21 contro il PSG già certo della qualificazione, gli permetterebbero di giocarsi nell'ultimo turno coi Blancos il passaggio agli ottavi.



Alle 21 nel girone C l'Atalanta ospita la Dinamo Zagabria per tenere vivo il sogno qualificazione ma dovrà affidarsi anche al Manchester City, ancora non certo del passaggio del turno, che ospita all'Etihad lo Shakhtar Donetsk.



Sempre alle 21 chiude il gruppo B con il Bayern Monaco già qualificato che fa visita alla Stella Rossa che coltiva ancora qualche chance qualificazione ma dovrà sperare in un passo falso del Tottenham impegnato in casa contro l'Olympiakos.