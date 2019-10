La Champions League 2019/2020 riprende a partire da oggi con il programma della seconda giornata dei gruppi che vanno dall'A al D, in attesa dei gruppi dalla E alla H in scena domani. Oltre ad Atalanta-Shakthar Donetsk e Juventus-Bayer Leverkusen, si giocano altre sei sfide in questo mercoledì di Champions League.



Alle 18.55 aprono due gare: oltre alla sfida di San Siro tra Atalanta e Shakthar Dontesk, valida per il Gruppo C, con i nerazzurri che devono riscattare il ko della prima giornata, va in scena anche il Gruppo A, con il Real Madrid che deve assolutamente centrare i tre punti in casa contro il Bruges dopo aver perso malamente per 3-0 col PSG



Alle 21 altre sei partite: nel gruppo dell'Atalanta sfida per il primato del Gruppo C all'Etihad tra Manchester City e Dinamo Zagabria, mentre il PSG va in Turchia sul campo del Galatasaray per difendere il primo posto del Gruppo A.



Nel Gruppo D, oltre alla Juve che deve trovare la prima vittoria in casa contro il Bayer, la Lokomotiv Mosca vuole bissare il successo dell'esordio in casa contro l'Atletico Madrid di Simeone, alla ricerca anch'egli del primo successo.



Chiude il Gruppo B: la Stella Rossa riceve l'Olympiacos, mentre il Tottenham affronta a New White Hart Lane il Bayern Monaco in quello che è a tutti gli effetti il big match di giornata. La squadra di Pochettino è alla ricerca del primo successo, quella di Kovac invece vuole salire a sei punti e ipotecare una fetta di qualificazione.