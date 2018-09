Finalmente ci siamo, la Champions League è ripartita! La nuova formula prevede incontri divisi tra le 18.55 e le 21 e oggi le gare d'apertura riguardano il gruppo B, quello dell'Inter, impegnata a San Siro contro il Tottenham. Stesso orario per Barcellona-Psv, con la netta vittoria dei blaugrana, guidati da Leo Messi, autore di una tripletta. Finisce 4-0 - con anche la firma di Dembelé - e catalani in dieci per l'espulsione di Umtiti.



Sei le gare in programma alle 21: nel gruppo A, il Monaco perde 2-1 al Louis II contro l'Atletico Madrid del Cholo Simeone, deciso ad arrivare fino alla finale del Wanda Metropolitano e vittorioso in rimonta grazie a Diego Costa e Gimenez che replicano a Grandsir, mentre il Borussia Dortmund vince 1-0 contro il Club Brugge grazie a Pulisic. Subito un big match nel gruppo C, con il Liverpool che batte 3-2 ad Anfield il Paris Saint-Germain, privo dello squalificato Buffon, con i gol di Sturridge, Milner su rigore e Firmino al 92' che vanificano le reti di Meunier e Mbappé, mentre il Napoli impatta 0-0 a Belgrado contro la Stella Rossa. Chiudono le gare del gruppo D: Schalke 04-Porto, 1-1 a Gelsenkirchen con le reti di Embolo e Otavio su rigore, e Galatasaray-Lokomotiv Mosca a Istanbul, 3-0 grazie a Rodrigues, Derdiyok e al rigore di INAN.