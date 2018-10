Non solo Napoli-Liverpool e PSV-Inter. La serata di Champions League si apre alle 18.55 col match del Parco dei Principi tra Paris Saint Germain e Stella Rossa, per il girone della formazione di Ancelotti. Alla stessa ora, per il gruppo D, trasferta sul campo della Lokomotiv Mosca per lo Schalke 04; alle 21 invece, sarà il turno di Porto-Galatasaray per questo raggruppamento.



In prima serata, spicca il match che preannuncia spettacolo tra Borussia Dortmund e Monaco nel girone A, mentre l'Atletico Madrid va a caccia di una vittoria per ipotecare il superamento del turno contro il Brugge. Completa il quadro la grande sfida di Wembley tra Tottenham e Barcellona, con gli inglesi privi degli infortunati Alli ed Eriksen e bisognosi di fare risultato dopo il ko di San Siro con l'Inter.