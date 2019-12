Tutto in una notte: verdetti e destini da scoprire, qualificazioni da ufficializzare. Scendono in campo oggi sedici squadre per l'ultima giornata della fase a gironi di Champions League.



Si parte alle 18.55 con il girone E, quello del Napoli: partenopei impegnati in casa con il Genk, mentre nell'altra gara il Salisburgo riceve il Liverpool. La classifica vede i Reds primi (10), i partenopei secondi (9), gli austriaci terzi (7) e i belgi ultimi (1). Agli inglesi basta un pareggio in Austria o una sconfitta del Napoli. Anche al Napoli basta un punto: in caso contrario, deve sperare che il Salisburgo non batta il Liverpool. Haaland e compagni, invece, per sperare in una qualificazione devono battere il Liverpool e sperare nel mancato successo del Napoli. Salisburgo qualificati anche nel caso in cui gli azzurri vincessero: servirebbe però un successo migliore del 4-3 subito ad Anfield.



Alle 21.00, invece, il resto del programma. Partiamo dal girone F: a San Siro arriva il Barcellona. Inter certa della qualificazione in caso di successo. In caso contrario, deve ottenere gli stessi punti del Borussia Dortmund, che riceve in casa lo Slavia Praga.



Grande equilibrio nel gruppo G, dove guida il Lipsia (10), seguito da Lione (7), Zenit (7) e Benfica (4). Tedeschi già qualificati, certi del primo posto in caso di pareggio in Francia. Francesi qualificati (e primi) qualora battessero lo stesso Lipsia, o in caso di pareggio e contemporanea sconfitta dello Zenit. Per i russi, invece, la qualificazione arriva in caso di successo e contemporanea non vittoria del Lione, o in caso di doppio pareggio o di sconfitta del Lione. Il Benfica, invece, non può più ambire agli ottavi.



Situazione interessante, infine, anche nel gruppo H: guida l'Ajax con 10 punti, seguito da Valencia e Chelsea (entrambe a 8), con il Lille a chiudere a 1. Agli olandesi basta un pareggio o la mancata vittoria del Chelsea. Agli uomini di Lampard serve la vittoria: in caso di pareggio, deve sperare nella sconfitta del Valencia. Gli spagnoli, dal canto loro, si qualificano in caso di vittoria o di stesso risultato degli inglesi.