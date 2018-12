Insieme a Young Boys-Juventus e Viktoria Plzen-Roma, l'ultima giornata della fase a gironi di Champions League si completa con altre 6 partite che emetteranno gli ultimi verdetti. Alle 18.55, nella sfida del "Santiago Bernabeu" il Real Madrid non ha nulla da chiedere, essendo già qualificato agli ottavi e certo del primo posto, mentre il Cska Mosca ha bisogno di fare risultato per sperare in un ripescaggio in Europa League.



Nel girone della Juventus i giochi sono già fatti e si gioca solamente per definire che chiuderà primo e chi secondo, con i bianconeri che hanno due punti di vantaggio e attendono comunque notizie dalla trasferta a Valencia del Manchester United. Nel gruppo F, il City può accontentarsi del pari interno con l'Hoffenheim per avere la certezza aritmetica del primato, mentre Lione-Shakhtar Donetsk è un vero e proprio spareggio per il superamento del turno.



Ad Amsterdam, Ajax e Bayern Monaco si giocano la leadership del girone E, con i bavaresi avanti di due punti ma bloccati sul pareggio interno nel match d'andata. Il Benfica è già certo della retrocessione in Europa League, ma l'Aek cerca in Portogallo un risultato di prestigio.