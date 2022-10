Continua la quarta giornata di Champions League, con otto partite in programma. Nel gruppo A, quello del Napoli, alle 21 il Liverpool è di scena a Ibrox contro il Glasgow Rangers. Nel gruppo B si parte alle 18.45, con l'Atletico Madrid a caccia di punti contro la capolista Bruges. Alle 21 sfida che vale molto tra Bayer Leverkusen e Porto, entrambe a tre punti. Nel gruppo C, oltre a Barcellona-Inter, alle 21 c'è Viktoria Plzen-Bayern Monaco, nel più classico dei testa coda. Il gruppo D è quello del Tottemham di Conte, che attende l'Eintracht Francoforte. Il Marsiglia, ultimo con 3 punti, va in casa dello Sporting Lisbona, primo con 6.