Quarta giornata di Champions League e primi verdetti che potrebbero già arrivare. Alle 18:45 tocca già al Manchester City, dominatore del gruppo G. Guardiola pesca dalla panchina e fa rifiatare i migliori: fuori Haaland e Foden per la trasferta di Copenaghen dove i Citizens potrebbero già essere sicuri della qualificazione



Piatto forte della serata è Psg-Benfica con forti implicazioni anche per la qualificazione agli ottavi della Juve. Le due hanno pareggiato in Portogallo e ora i francesi, orfani di Messi e con una situazione societaria che si è scoperta caotica nelle scorse ore, vogliono ribadire la loro leadership nel gruppo.



Attesa anche per il Real Madrid impegnato fuori casa contro lo Shakhtar e in odore di passaggio del turno. Il Milan guarda a Zagabria dove la Dinamo attende il Salisburgo. I rossoneri sperano nei croati per togliere qualche punto pesante agli austriaci, rivali della squadra di Pioli per la qualificazione. Chiudono il programma Borussia Dortmund-Siviglia e Celtic-Lipsia.