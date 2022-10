Quinto turno di Champions League, il penultimo per quanto riguarda la fase dei gironi. Tante le gare interessanti oggi con verdetti che potrebbero arrivare già stasera. Si parte alle 18:45 con il Bruges, sorpresa del torneo e già qualificato agli ottavi, che ospita il Porto in piena lotta per il passaggio del turno. Alle 21 tutte le altre gare.



Nel gruppo A, match point per il Liverpool all'Amsterdam Arena, in casa dell'Ajax. Con i tre punti la squadra di Klopp staccherebbe il pass per gli ottavi, in attesa di scoprire se il primo posto del Napoli è attaccabile nell'ultima partita ad Anfield.



Nel gruppo B, ultime speranze per l'Atletico Madrid di Simeone che non può più sbagliare: deve battere il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso e sperare in un aiuto del Bruges.



Nel gruppo C, Barcellona-Bayern si preannuncia il match della serata ma potrebbe essere buono solo per gli almanacchi. Con l'Inter impegnata nel pomeriggio infatti, i catalani potrebbero scendere in campo già da eliminati in vista degli ottavi.



Nel gruppo D, giochi ancora apertissimi. In campo Tottenham-Sporting Lisbona e Eintracht Francoforte-Marsiglia. Con una vittoria gli Spurs di Conte sono qualificati ma nel girone più equilibrato di questa Champions ancora tutto può accadere.