Si apre la quinta giornata di Champions League, in programma otto partite. Nel gruppo E, quello del Milan, il Chelsea primo con 7 punti è di scena a Salisburgo, che ha 6 punti, 2 in più del Milan. Nel gruppo F è sfida a due per il secondo posto: il Lipsia, secondo con 6 punti, ospita il Real Madrid (primo con 10), lo Shakhtar Donetsk terzo con 5 fa visita a Celtic Park. Nel gruppo G il big match si gioca al Signal Iduna Park: il Borussia Dortmund, secondo con 7 punti, aspetta il Manchester City dell'ex Haaland, primo con 10. Copenaghen-Siviglia, in campo alle 18.45, vale un posto in Europa League (entrambe hanno solo 2 punti). Nel gruppo H il Paris Saint-Germain, primo con 8 punti, ospita il Maccabi. Gli israeliani hanno 3 punti, gli stessi della Juventus, che gioca al Da Luz contro il Benfica (secondo con 8 punti).