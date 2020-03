90 minuti per rimontare la sconfitta per 1-0 dell’andata e accedere ai quarti di finale di Champions League. Il Liverpool di Jurgen Klopp, campione in carica della competizione e capolista in Premier League, sfida ad Anfield l’Atletico Madrid del Cholo Simeone, reduce dall'1-0 del match d’andata grazie al gol al 4’ di Saul. Oggi alle 21 il fischio d’inizio del ritorno degli ottavi di finale di Champions League. La sfida sarà diretta dall’arbitro olandese Danny Desmond Makkelie.







LE FORMAZIONI UFFICIALI:



Liverpool: Adrian; Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson; Henderson, Wijnaldum, Oxlade-Chamberlain; Salah, Firmino, Mané.



Atletico: Oblak; Trippier, Savic, Felipe, Renan Lodi; Koke, Saul, Thomas, Correa; Diego Costa, Joao Felix.​



STATISTICHE E PRECEDENTI - Il Liverpool non ha mai perso contro l'Atletico Madrid ad Anfield in due precedenti incontri europei, pareggiando 1-1 nella fase a gironi della Champions League 2008/09 e vincendo 2-1 nella gara di ritorno nella semifinale di Europa League 2009/10. Nelle ultime settimane il Liverpool ha subito due sconfitte: una in Premier League col Watford e l’altra in FA Cup per mano del Chelsea che è valsa anche l’eliminazione dalla competizione. L’Atletico Madrid è reduce da due pareggi consecutivi in Liga che hanno fatto scivolare la squadra di Simeone al quinto posto in classifica.



