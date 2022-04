Il Liverpool ospita il Benfica per centrare la semifinale di Champions, dopo la vittoria per 3-1 nella partita d'andata all'Estadio Da Luz, con reti dei Reds firmate da Konaté, Mané e Luis Diaz, intervallate dal gol di Darwin Nunez. La squadra di Jurgen Klopp ha vinto le ultime 5 partite in Champions League contro i portoghesi, con all'attivo un bilancio di 16 gol fatti e 3 subiti. Ai lusitani, guidati da Nelson Veríssimo, serve l'impresa per l'approdo alle semifinali.



FORMAZONI UFFICIALI



LIVERPOOL (4-3-3): Alisson, Gomez, Matip, Konate, Tsimikas, Henderson, Milner, Keita, Diaz, Jota, Firmino. All.: Klopp.



BENFICA (4-4-2): Vlachodimos; Gilberto, Otamendi, Vertonghen, Grimaldo; Gonçalves, Weigl, Taarabt, Everton; Ramos, Nuñez. All.: Verissimo.