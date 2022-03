Dopo il 2-0 di San Siro serve un’impresa: ritrovati i gol e la vittoria in campionato l’Inter martedì 8 marzo alle 21:00 deve andare ben oltre cercando la rimonta contro il Liverpool. Fuori casa e contro una delle squadre favorite per la vittoria della Champions League, Inzaghi e suoi devono sfidare fattore casalingo e pronostici nel ritorno degli ottavi di finale. Sulla lavagna scommesse Betaland la rimonta nerazzurra vale ben 11 volte la posta: è la quota più alta tra quelle proposte per il passaggio del turno, considerando però che dopo il 5-0 dell’andata l’opzione quasi fantascientifica che lo Sporting Lisbona possa ribaltare il risultato contro il Manchester City non è bancata. L’Inter deve comunque provarci e il segno «2» ad Anfield vale 5,20, contro l’«1» per i Reds di Jürgen Klopp a quota 1,57. Tra i risultati esatti si può cominciare a ragionare dello 0-2, opzione che vale i supplementari a quota 36, mentre per lo 0-3 si sale addirittura a 100 volte la posta. Saranno Edin Dzeko (che con la Roma guidò una storica rimonta contro il Barcellona) e Lautaro Martinez a dover trascinare i compagni. Sia il bosniaco che l’argentino sono proposti in gol a 4,00.