Iniziano questa sera i quarti di finale di Champions League. Oltre a Tottenham-Manchester City, in Inghilterra è. Di fronte i Reds di Klopp e i portoghesi di Conceicao.grazie al 3-1 ottenuto in Germania (dopo lo 0-0 dell’andata). Il Porto, invece, ha passato il turno. Dopo il 2-1 per la Roma all’andata, la squadra portoghese ha vinto 3-1 al ritorno. Di fronte la capolista della Premier League e quella del massimo campionato lusitano (a pari punti col Benfica). Dirige il match l’arbitro spagnolo Antonio Mateu Lahoz. L’ultima volta queste due squadre si sono affrontate nella scorsa stagione, sempre in Champions League, agli ottavi di finale:. La vincente del doppio confronto sfiderà una tra Manchester United e Barcellona (l’andata è in programma domani a Old Trafford alle 21.00).- Queste le statistiche fornite dal sito ufficiale della Champions League per il match: il Liverpool affronta il Porto nella fase a eliminazione diretta di UEFA Champions League per il secondo anno consecutivo e cerca di ripetere l'eclatante trionfo della scorsa edizione. Agli ottavi dell'anno scorso, i Reds hanno avuto la meglio con un 5-0 complessivo, segnando tutti i gol all'andata in Portogallo.Mentre il Liverpool è ai quarti di UEFA Champions League per la seconda stagione consecutiva, il Porto non vi partecipava dal 2014/15, seconda presenza dopo quella del 2008/09. Un anno fa, il Liverpool si è imposto 5-0 all'Estádio do Dragão con una tripletta di Sadio Mané e le reti di Mohamed Salah e Roberto Fimino. Dopo lo 0-0 al ritorno, il Porto ha un bilancio di P3 S3 nei sei confronti con la squadra inglese. Tutte le sei sfide fra le due formazioni sono state disputate dal 2000 in poi. La prima risale ai quarti di Coppa UEFA 2000/01. Il Liverpool di Gérard Houllier ha pareggiato 0-0 in Portogallo e ha vinto 2-0 al ritorno con gol di Danny Murphy e Michael Owen. Le due partite successive risalgono alla fase a gironi di UEFA Champions League 2007/08. Alla prima giornata, le squadre hanno pareggiato 1-1 a Oporto con gol di Lucho González (8' rig.) e Dirk Kuyt (17'). Gli ospiti hanno giocato la maggior parte del secondo tempo in 10 uomini per l'espulsione di Jermaine Pennant al 58’. Ad Anfield, i padroni di casa hanno aperto la marcature con Fernando Torres (19') e sono stati raggiunti da un gol di Lisandro (33'), ma hanno dilagato nel secondo tempo con Torres (78'), Steven Gerrard (84' rig.) e Peter Crouch (87'). Sia il Porto (primo nel girone) che il Liverpool sono approdati agli ottavi, ma solo i Reds sono andati avanti per poi fermarsi in semifinale.