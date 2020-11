Terza giornata di Champions League, in campo i gironi A-B-C-D. Nel gruppo A si parte alle 18.55 con l'Atletico Madrid che cerca il secondo successo a Mosca contro la Lokomotiv.Nel gruppo B, oltre a Real Madrid-Inter, alle 18.55 lo Shakhtar Donetsk vuole confermarsi in testa ospitando il Borussia Moenchengladbach. Nel gruppo C il Porto ospita il Marsiglia,. Il gruppo D, quello dell'Atalanta, vede in campo Midtjylland e Ajax.