Notte d'Europa, notte di Champions League. Al via oggi i quarti di finale della massima competizione continentale con le big inglesi in campo, perché alle 21 tocca a Manchester City e Liverpool.



La squadra di Guardiola ospita l'Atletico Madrid di Simeone: i Cityzens puntano sul solito De Bruyne e sulla fantasia di Bernardo Silva con Gabriel Jesus e Sterling, il Cholo si affida alla coppia Joao Felix-Griezmann.



Vola a Lisbona invece Klopp, per affrontare il Benfica: i Reds sono al completo, con il tridente Salah-Jota-Mané a guidare l'attacco. Anche Verissimo ha le idee chiare: al Da Luz c'è spazio per l'ex Milan Taarabt, ma le speranze dei padroni di casa sono tutte affidate a Darwin Nunez.





ORE 21



Manchester City-Atletico Madrid - (diretta tv: Canale 5, Sky Sport Uno, Sky Sport 252)



Man City (4-3-3): Ederson; Cancelo, Stones, Laporte, Zinchenko; De Bruyne, Rodri, Gundogan; B. Silva, G. Jesus, Sterling. All. Guardiola.



A. Madrid (3-5-2): Oblak; Savic, Felipe, Reinildo; M. Llorente, Kondogbia, Koke, De Paul, R. Lodi; Joao Felix, Griezmann. All. Simeone.







Benfica-Liverpool (diretta tv: Sky Sport Football, Sky Sport 253, Mediaset Infinity).



Benfica (4-2-3-1): Vlachodimos; Gilberto, Otamendi, Vertonghen, Grimaldo; Weigl, Taarabt; Rafa Silva, G. Ramos, Everton; Nunez. All. Verissimo.



Liverpool (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Fabinho, Henderson, Thiago; Salah, D. Jota, Mané. All. Klopp.