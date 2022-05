Carlo Ancelotti proverà a ribaltare il risultato come successo contro il Paris Saint Germain. Il suo Real Madrid accoglie il Manchester City a una settimana dal 4-3 in favore degli uomini di Guardiola per la semifinale di ritorno. Due mesi fa fu proprio fu proprio al Bernabeu che i Blancos rimontassero i parigini dopo la sconfitta dell’andata. Anche in questo caso c’è un solo gol di differenza, ma per i bookmaker la strada appare in salita: i betting analyst quotano a 1,22 il passaggio in finale di Champions, mentre il ribaltone madridista si gioca a 3,85. Un successo sui 90 minuti per il Real è visto a 3,05, mentre il City è favorito a 2,09. Alta invece la «X» a 3,80. I tempi supplementari, a cui si andrebbe con un successo con un gol di scarto per il Real, sono in quota a 4,80, mentre i calci di rigore valgono 7,80 la posta. I Blancos non possono che fare affidamento su Karim Benzema, in rete nove volte nelle ultime quattro gare: un suo gol si gioca a 2,40, mentre la doppietta paga 8 volte la posta.