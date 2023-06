Ci siamo, l'Europa si ferma: si decidono i nuovi re del Vecchio Continente. Manchester City e Inter si affrontano all'Atatürk Olympic Stadium di Istanbul nella finale di Champions League, l'ultimo atto per alzare la Coppa dalle grandi orecchie. Gli inglesi di Pep Guardiola hanno eliminato il Real Madrid in semifinale, mentre i nerazzurri di Simone Inzaghi arrivano dal doppio successo nell'Euroderby con il Milan.







STATISTICHE - Una prima assoluta questa finale, perché mai Manchester City e Inter si erano affrontati in una partita ufficiale: l'ultimo incontro ufficiale tra due club in una finale di Champions risaliva al 2005 tra Liverpool e Milan, anche in questo caso all'Atatürk Olympic Stadium di Istanbul. Sarà la quinta finale tra squadre inglesi e italiane in Coppa dei Campioni/Champions League, nelle quattro precedenti la formazione britannica era sempre il Liverpool: i Reds hanno vinto la competizione nel 1984 contro la Roma e nel 2005 contro il Milan e hanno perso le finali del 1985 e del 2007 rispettivamente contro Juventus e Milan. Il Man City ha giocato solo due finali in grandi competizioni europee: ittoria contro i polacchi del Górnik Zabrze per 2-1 nella Coppa delle Coppe del 1970 e sconfitta in Champions League nel 2021 per 1-0 contro il Chelsea. Per l'Inter invece è l'11ª finale di una grande competizione europea, tra le squadre italiane solo Juventus (16) e Milan (14) ne contano di più. La sua ultima finale europea risale all’Europa League 2019/20 contro il Siviglia (sconfitta per 3-2). Questa sarà inoltre solo la seconda finale per i nerazzurri in Champions League, dopo il successo per 2-0 nel 2010, con José Mourinho alla guida, contro il Bayern Monaco.



Calcio d'inizio alle 21, su Calciomercato.com la diretta di Manchester City-Inter.