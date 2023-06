Incassate le sconfitte di Fiorentina e Roma in Conference ed Europa League, il calcio italiano ha un’altra finale a disposizione per provare a chiudere la stagione 2022/23 con una coppa. Sabato 10 giugno alle 21:00 va in scena la partita più importante per il calcio europeo, la finale della Champions League Manchester City-Inter: all’Atatürk Olympic Stadium di Istanbul gli uomini di Simone Inzaghi se la dovranno vedere con la squadra più forte d’Europa, capace di vincere già FA Cup e Premier League, ma anche i nerazzurri potrebbero chiudere il loro triplete dopo i successi in Supercoppa e Coppa Italia. Gli inglesi ovviamente partono favoriti nei pronostici della vigilia: le quote sulla lavagna scommesse danno Pep Guardiola e i suoi vincenti a quota 1,48, contro il pareggio a 4,75 e il segno 2 a 7,00. Sarà difficile rivedere una distanza simile tra due finaliste, e la lavagna scommesse “Vincente Trofeo” conferma lo scarto tra le due squadre visto che l’Inter è proposta campione d’Europa a 4,00 volte la posta, mentre i Citizens si giocano a 1,25. La finale della Champions League potrebbe rendere “immortale” chi deciderà il match con un gol. Lautaro Martinez e Dzeko dovrebbero essere i punti di riferimento offensivi di Simone Inzaghi, anche se il bosniaco è in ballottaggio con Lukaku. Una rete dell’argentino vale 4,25, Dzeko potrebbe far valere l’esperienza contro la sua ex squadra e il suo gol vale 4,75. Quelli di Guardiola sono tutti pericolosi, ma l’incubo della retroguardia nerazzurra è Haaland: il norvegese – l’unico che può contendere il Pallone d’Oro a Messi, con l’argentino favorito a quota 1,25 e il fenomeno del City a 2,50 – vuole mettere la sua firma sulla gara per una quota di 1,75.