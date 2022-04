Notte di grandeall'Etihad Stadium, perDopo aver eliminato l'Atletico Madrid di Diego Simeone, Pepritrova un vecchio nemico sportivo fin dai tempi del Barcellona, gli spagnoli di Carlo, capaci di avere la meglio del Chelsea campione in carica al termine della doppia sfida dei quarti. Nella storia è il settimo incontro tra Manchester City e Real Madrid in una competizione europea, con sei precedenti in Champions League: dopo quattro partire senza successi (2 pareggi, 2 sconfitte), i Citizens hanno vinto entrambe le sfide del 2019/20. Battaglia per conquistare la finalissima prevista a Parigi a maggio: primo match in terra britannica, con il ritorno previsto in Spagna a inizio mese prossimo: sia Manchester City che Real Madrid sono a caccia della doppietta campionato-Champions: i Citizens non hanno mai vinto il massimo trofeo, mentre i Blancos sono di gran lunga la compagine con più titoli nella storia della competizione continentale.Ederson; Stones, Ruben Dias, Laporte, Zinchenko; De Bruyne, Rodri, Bernardo Silva; Mahrez, Gabriel Jesus, Foden.Courtois; Carvajal, Eder Militao, Alaba, Mendy; Valverde, Kroos, Modric; Rodrygo, Benzema, Vinicus Junior.