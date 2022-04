L'allenatore del Real Madrid Carlo Ancelotti ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Manchester City in semifinale di Champions:



"La fase difensiva sarà molto importante, se non giocheremo in maniera compatta soffriremo. Poi ovvio che quando avremo la palla dovremo sfruttare le nostre caratteristiche. La pressione sarà simile per entrambe le squadre, per noi non è un successo arrivare in semifinale, il nostro obiettivo è qualificarci la per la finale. La nostra storia conta molto in questa competizione, ma è una responsabilità in più, un qualcosa di positivo per i nostri giocatori. Mendy sta bene. Abbiamo qualche dubbio con Alaba e un altro con Casemiro, siamo più fiduciosi di recuperare Alaba. L'allenamento di oggi ci dirà di più su entrambi. Il dubbio è se schierare due o tre attaccanti, la qualificazione comunque si deciderà nel match di ritorno".