Notte per cuori forti a Etihad, per l'andata delle semifinali di Champions League tra Manchester City e Real Madrid. Dopo aver eliminato l'Atletico Madrid di Diego Simeone, Guardiola ritrova un vecchio nemico sportivo fin dai tempi del Barcellona, quel Real Madrid capace di avere la meglio del Chelsea campione in carica al termine di una doppia sfida al cardiopalmo. Nella storia è il settimo incontro tra Manchester City e Real Madrid in una competizione europea, con sei precedenti in Champions League. Dopo quattro partire senza successi (2 pareggi, 2 sconfitte), i Citizens hanno vinto entrambe le sfide del 2019/20.



DOVE VEDERLA IN TV E IN STREAMING

Manchester City-Real Madrid sarà trasmessa in diretta in chiaro su Canale 5, in pay-tv su Sky Sport. Mediaset proporrà l’evento anche su Mediaset Infinity, mentre gli abbonati di Sky potranno seguire il match attraverso Sky Go.



PROBABILI FORMAZIONI

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Walker, Laporte, Dias, Zinchenko; De Bruyne, Rodri, Bernardo Silva; Sterling, Foden, Mahrez. All.: Guardiola.



REAL MADRID (4-4-2): Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Mendy; Valverde, Kroos, Casemiro, Modric; Vinicius, Benzema. All.: Ancelotti.