Le parole dell'allenatore delin conferenza stampa alla vigilia della semifinale di Champions League contro il: "Essere qui in semifinale contro squadre di grande livello è un onore"."Sono sicuro che i nostri tifosi verranno allo stadio e ci sosterranno incondizionatamente, daranno il meglio di loro stessi e cercheremo di darlo anche noi"."Oggi abbiamo una sessione di allenamento e vediamo come stanno i giocatori. Stasera, domani, deciderò la formazione. Aspetto la sessione di allenamento per vedere come si sentono. Sono sicuro che i giocatori che giocheranno in posizioni in cui non sono abituati faranno del loro meglio"."Dovremo difenderci bene contro il Real. Benzema ha segnato tantissimi gol nella sua carriera, hanno giocatori fantastici. Dovremo difenderci e creare occasioni per segnare. Ho sia vinto che perso con il Real Madrid, hanno giocatori di grande talento e non possiamo pensare di batterli sono con quest'arma. Quello che mi piace di più, soprattutto, è che in difficoltà, con 0-3, ci sono giocatori che alzano il dito e dicono eccomi. La palla non brucia sullo 0-3. La chiedono Modric e Kroos, o Carvajal, Alaba e Benzema ovviamente.".- "Se dobbiamo competere con la storia del Real Madrid non abbiamo chance. Però abbiamo il desiderio di confrontarci con loro, è un occasione per migliorare, ci proveremo".- "Dovremo soffrire tutti insieme e attaccare nel miglior modo possibile. Quando giochi contro queste squadre devi fare così, raggiungere la finale di Champions League sarebbe una grande cosa per noi. L qualità dei giocatori farà la differenza, io e Carlo non vinciamo, sono loro a farlo.""L'ho sempre osservato, già quando ero in Spagna. Ha solo 21 anni e si è ambientato perfettamente. Anche se sei giovane in queste squadre hai sempre la pressione per vincere e vincere".- "John Stones and Kyle Walker sono in dubbio, non si sono allenati negli ultimi giorni, vedremo come stanno e prenderemo domani una decisione"." Lui è un giocatore eccezionale per il Brasile e adesso è qui. Giocherà da terzino domani? No, sarebbe stata una bella battaglia con Vinicius ma non giocherà lì, al massimo per qualche minuto".