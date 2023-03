Obiettivo quarti di finale, un’impresa difficile sì ma alla portata grazie al goal di Brahim Diaz al 7° nel primo round degli ottavi di Champions e che può tornare utile domani sera alle 21 quando il Milan giocherà la gara di ritorno sul campo del Tottenham. Novanta minuti delicati attendono, dunque, i rossoneri sui quali riversano le aspettative di una stagione non proprio esaltante con lo scudetto sulla maglia ed i diciotto punti di ritardo dalla capolista Napoli. Troveranno di fronte una formazione, allenata da Antonio Conte che tornerà in panchina, costruita per vincere ma che lamenta anch’essa un ritardo in classifica dalla capolista, l’Arsenal, di altri diciotto punti. Deluse contro, dunque, nei rispettivi campionati i rossoneri scenderanno in campo con il vantaggio di due risultati su tre a disposizione. I rossoneri sono reduci dalla sconfitta di misura 2 a 1 a Firenze contro la formazione viola. Gli Spurs, invece, hanno dovuto ammainare bandiera all’82° fuori casa contro il Worlverhampton che ha ben altri obiettivi di classifica. I ricorsi storici non sorridono molto ai milanesi che su ventuno gare disputate nella capitale inglese ne hanno vinte solo una e che troveranno sulla propria strada una squadra che quest’anno, su quattordici partite disputate se n’è aggiudicate solo la metà, sette su quattordici. Bilanci a cifre difettive per entrambe le contendenti, quindi, che hanno lamentato sinora una lunghissima lista di giocatori indisponibili e che hanno pesato sul rendimento della squadra. Riflettori puntati sulla difesa degli inglesi, particolarmente vulnerabile che dovrà fare a meno dello squalificato Dier e degli indisponibili Bentancur e del portiere francese Hugo Lloris, sostituito da Forster. In attacco spazio al temibilissimo trio Kane, Richarlison e Son con Perisic di supporto. Di contro indisponibile l’autore del gol a San Siro Brahim Diaz spazio a Krunic e Leão che agiranno alle spalle di Giroud. I betting analyst propongono favoriti sulla lavagna gli Spurs con l’1 a 1,95 distante dal 2 rossonero a 3,95 e con l’X qualificazione a 3,55. Tra i possibili marcatori, primo o ultimo gol, è Harry Kane il primo indiziato a 4,25, con Ibrahimovic a distanza a 7,00 insieme a Danjuma e Richarlison, con a seguire Son a 7,25 e Giroud a 9,00 e Rafael Leão a 10,25 e poi via via tutti gli altri.