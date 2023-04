Il cammino delinprosegue con la Semifinale di andata, in programma a San Siro mercoledì 10 maggio alle 21.00. L'avversario è l'Inter, in un Derby milanese dal sapore europeo.I biglietti sono disponibili online su singletickets.acmilan.com, al Ticket Office di Casa Milan e sui circuiti VivaTicket, secondo le seguenti modalità:Abbonati Serie A - Conferma postoDa lunedì 24 aprile alle 12.00 a mercoledì 26 aprile alle 23.59, gli abbonati Serie A possono confermare il proprio posto, con un listino prezzi dedicato. Sono esclusi da questa fase abbonati quelli del Secondo Verde e settori riservati UEFA (Secondo Rosso Centrale 228, Terzo Rosso Centrale 328/330).Abbonati Serie A - Secondo Anello Verde e settori riservati UEFA (Secondo Rosso Centrale 228, Terzo Rosso Centrale 328/330) e abbonati Club 1899Giovedì 27 aprile dalle 12.00 alle 23.59 gli abbonati Serie A nei settori specificati possono scegliere per sé il posto nei settori disponibili, usufruendo del listino prezzi dedicato agli abbonati.Abbonati Serie A - Cambio postoVenerdì 28 aprile dalle 12.00 alle 23.59 tutti gli abbonati Serie A che non hanno acquistato nelle fasi precedenti possono scegliere un posto per sé nei settori disponibili, usufruendo del listino prezzi dedicato agli abbonati.Fase CRNDa sabato 29 aprile alle 12.00 fase dedicata ai possessori di CRN. In questa fase potranno essere acquistati fino a 4 biglietti, usufruendo di un listino prezzi dedicato, e ciascun intestatario del biglietto dovrà essere in possesso di CRN.Vendita liberaL'eventuale fase di vendita libera sarà attivata solo in caso di disponibilità residua dalle precedenti fasi di vendita.SOCIOS FAN TOKENI possessori di Fan Token AC Milan avranno accesso a una prevendita esclusiva per l'acquisto dei biglietti della semifinale di andata. Tutti gli utenti in possesso di almeno 5 Fan Token potranno accedere alla prevendita, fino a esaurimento. Scopri di più su bit.ly/Socios-ACM.CLUB 1899 ONLINEClub 1899 è l'esperienza VIP per vivere momenti indimenticabili attraverso i colori rossoneri nelle location più esclusive dello stadio di San Siro. Anche per Milan-Inter, a partire da venerdì 21 aprile alle 17.00, sarà attiva la vendita online dei nostri prodotti Premium con hospitality, acquistabili su singletickets.acmilan.com.CAMBIO NOMINATIVOSarà permesso solo un cambio nominativo per ciascun biglietto.SETTORE OSPITIIl settore ospiti per questa gara sarà il Secondo Anello Verde. La vendita sarà gestita dalla squadra ospite con modalità che verranno comunicate direttamente da FC Inter.