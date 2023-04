L’ultima volta che Milan e Inter si sono affrontate in Champions League, Stefano Pioli allenava il Modena, Simone Inzaghi giocava, e segnava, con la Lazio mentre Leão, sei anni, e Lautaro, otto, iniziavano a sgambettare sui campi di gioco. Il calendario della massima competizione europea ha messo così di fronte le due formazioni milanesi che, nella prima metà di maggio, si contenderanno un posto nella finale di Istanbul in programma il 10 giugno allo Stadio olimpico Atatürk. Gli esperti Sisal vedono l’Inter leggermente favorita per il passaggio turno, offerto a 1,80, contro il 2,00 del Milan che si affida però anche alla storia. I quattro precedenti in Champions League, infatti, raccontano di due vittorie e due pareggi per i rossoneri. La formazione di Pioli ha un doppia motivazione per arrivare all’atto conclusivo del torneo: come detto la coppa verrà assegnata a Istanbul dove i rossoneri persero una clamorosa finale contro il Liverpool. La stagione era proprio quella del 2005, anno dell’ultimo incrocio europeo con l’Inter. I nerazzurri, dal canto loro, vogliono tornare a giocarsi la Champions 13 anni dopo il trionfo di Madrid. La parte opposta del tabellone mette di fronte il Manchester City e i campioni d’Europa del Real Madrid. I Citizens, in quota a 1,45, partono nettamente favoriti nei confronti dei madrileni, offerti a 2,75, i quali puntano alla finale numero 18 della loro storia. Le formazioni di Guardiola e Ancelotti sono anche le favorite per alzare la coppa il prossimo 10 giugno. Gli esperti Sisal ritengono che questo possa essere l’anno buono per il mister catalano e il Manchester City per trionfare anche in Europa tanto che la prima Champions dei Citizens si gioca a 1,80. Alle spalle degli inglesi si fa largo, come sempre, il Real Madrid pronto a confermarsi leader continentale, impresa data a 4,50. Leggermente indietro le due formazioni milanesi: l’Inter, che sogna la quarta coppa dalle grandi orecchie è in quota a 6,00 mentre il Milan, offerto a 7,50, vuole alzare il trofeo a distanza di 16 anni.