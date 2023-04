Sarà derby italiano in Champions League, diciotto anni dopo l'ultima volta, quando - sempre nei quarti di finale - si sfidarono Milan e Inter. Questa volta ad affrontare ancora i rossoneri ci sarà il Napoli, a dieci giorni di distanza dal pesante 0-4 subito in campionato proprio dagli uomini di Pioli. Nel match di San Siro, per gli esperti di William Hill, sarà però riscatto partenopeo, con il segno «2» - uscito in entrambe le sfide di Serie A - favorito a 2,60 contro il 2,80 del successo milanista. Sale invece a 3,25 il pareggio che lascerebbe tutto aperto in vista del ritorno. Nei due precedenti stagionali ci sono stati sempre almeno tre goal: in quota però è avanti l'Under 2.5, a 1,70, sull'Over 2.5 visto a 2,05. Per quanto riguarda invece il risultato esatto in pole c'è l'1-1 a 5,80, sale a 9,50 un nuovo 1-2 come in campionato mentre lo stesso parziale a favore di Pioli si gioca a 10. A San Siro grande attesa per la sfida tutta fantasia tra Rafael Leao e Khvicha Kvaratshkelia: in pole la rete del georgiano a 3,25, quota che scende a 2,87 in caso di assist vincente mentre vale 3,50 volte la posta il gol dell'MVP dell'ultima Serie A con una nuova doppietta, come nell'ultimo scontro diretto, fissata a 17. Aprirà il programma "italiano" di Champions League la sfida tra Benfica e Inter: in pole a 2,15, il colpo dei padroni di casa, vincenti già due volte con la Juventus in stagione. Sale a 3,25 un altro pari in Portogallo per i nerazzurri, con il segno 2 - assente per gli uomini di Inzaghi dallo scorso gennaio - offerto a 3,50.