Un derby tutto italiano per conquistare le semifinali.si affrontano a San Siro (calcio d'inizio alle 21) nell'andata dei quarti di finale di, un incrocio che garantirà al nostro calcio la presenza di una squadra nel penultimo step della massima competizione europea per la prima volta dal 2017/18, quando la Roma fu eliminata dal Liverpool.. Il Milan arriva ai quarti di finale 11 anni dopo l'ultima volta dopo aver eliminato ilagli ottavi, mentre il Napoli ha superato senza sforzo l'e accede per la prima volta nella sua storia a questo turno. Squadra al completo per Pioli, mentre Spalletti si trova con le scelte contate in attacco per le- Il Milan non superava gli ottavi di finale di Champions dal 2011/12 e anche in quel caso eliminando una squadra di Londra (Arsenal, vittoria 4-0 all'andata a Milano e sconfitta 3-0 al ritorno all'Emirates). E' il primo confronto in competizioni europee tra i rossoneri e gli azzurri. Le due squadre si sono invece affrontate due volte nei quarti di finale della Coppa Italia: in entrambe le occasioni il Napoli è stato eliminato, il Milan ha passato il turno nel 1936 (2-1) e nel 2019 (2-0). I rossoneri hanno perso solo una delle nove sfide in competizioni europee contro formazioni italiane (0-2 contro il Parma nel ritorno della Finale di Supercoppa Europea 1993): completano il bilancio cinque successi - uno dei quali ai calci di ritore nella finale del 2003 contro la Juventus - e tre pareggi. Il Napoli si è qualificato ai quarti di finale di Champions League/Coppa dei Campioni per la prima volta nella sua storia, in generale questa è la settima occasione in cui i partenopei accedono ai quarti di finale in una competizione europea (una in Champions, 3 in Europa League/Coppa UEFA, 3 in Coppa delle Coppe). Per il Napoli è il secondo confronto con squadre italiane in competizioni europee: l'unico precedente risale al 1988/89, quando gli azzurri superarono il turno contro la Juventus nei quarti di finale della Coppa UEFA. Il Napoli ha vinto tre delle ultime cinque sfide contro il Milan in partite ufficiali (2 perse), tutte disputate in Serie A, e ha vinto tutte le ultime tre trasferte contro i rossoneri, mantenendo due volte la porta inviolata.Calcio d'inizio, su Calciomercato.com la diretta di