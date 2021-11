Servirà un Milan formato campionato per andare a caccia dei primi punti in questo ritorno in Champions League. Per eliminare lo zero mister Pioli si affida al suo leader Zlatan Ibrahimovic, a caccia di una rete per entrare nella storia. Un suo timbro a San Siro contro il Porto sarebbe il gol numero 50 dello svedese in Champions dove diventerebbe il più anziano ad andare in gol superando Francesco Totti un’eventualità che per i betting analyst si gioca a 2,20, stessa quota del compagno di reparto Olivier Giroud, alla ricerca della prima gioia europea con la nuova maglia. La replica di Luis Diaz, match-winner per gli uomini di Conceicao nell’1-0 di Oporto, vale 4,75 volte la posta, come una marcatura di Sergio Oliveira, autore di una doppietta lo scorso anno allo Stadium negli ottavi contro la Juventus e desideroso di tornare protagonista in terra italiana.