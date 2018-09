Esordio in Champions League per le italiane Inter e Napoli, rispettivamente contro il Tottenham a San Siro e Stella Rossa al Marakana di Belgrado: di seguito i principali episodi da moviola.



h. 18.55



INTER-TOTTENHAM (arbitro Turpin, assistenti Danos-Gringore, addizionali Buquet-Rainville, quarto uomo Debart).



82' - Vorm perde tempo per l'ennesima volta su rimessa dal fondo: Turpin estrae il giallo per il portiere del Tottenham.



51' - Vistosa trattenuta di Vertonghen su Nainggolan, giallo per il difensore del Tottenham.



43' - Cartellino giallo anche per Perisic: intervento in scivolata su Eriksen, tocca il pallone ma Turpin punisce l'entrata a forbice sul trequartista del Tottenham.



41' - Durissimo intervento in ritardo di Vertonghen su Perisic, Turpin assegna la punizione all'Inter ma non estrae il giallo: decisione dubbia, proteste veementi dai nerazzurri.



38' - Cartellino giallo anche per Davinson Sanchez: decisione corretta, duro intervento al limite su Nainggolan.



29' - Politano scatta sul filo del fuorigioco, l'arbitro fischia offside: decisione corretta, l'attaccante dell'Inter è di poco oltre i difensori del Tottenham.



21' - Duro intervento di Skriniar su Son, blocco che manda a terra l'esterno del Tottenham: Turpin fischia il fatto e ammonisce il difensore dell'Inter, corretta la punizione ma il cartellino sembra eccessivo.





h. 21



STELLA ROSSA-NAPOLI (arbitro Marciniak, assistenti Sokolnicki-Listkiewicz, addizionali Raczkowski-Musial, quarto uomo Siejka)



95' - Giallo anche per Mario Rui.



92' - Fallo di Milik, ammonito l'attaccante polacco.



58' - Boakye scappa via a Raul Albiol: fallo e cartellino giallo per il difensore del Napoli.



55' - Intervento con il braccio a terra di Degenek, giallo per il difensore della Stella Rossa: le immagini però evidenziano come il tocco non sia con il braccio ma con la spalla, decisione errata.



37' - Allan rischia il cartellino rosso: già ammonito, il brasiliano Nabouhane sulla trequarti. Marciniak non estrae il secondo giallo ma ammonisce l'ex Samp Krsticic per proteste.



17' - Ammonito Allan per l'atterramento in ripartenza di Marin.