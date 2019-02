Ottavi di finale di Champions League, all'Olimpico si sfidano Roma e Porto: fischio d'inizio alle 21, arbitra l'olandese Makkelie (assistenti Diks-Steegstra; IV uomo Blom; VAR Boekel; AVAR Kamphuis), di seguito gli episodi da moviola.



SECONDO TEMPO



34' - Regolare anche la rete del Porto: Adrian Lopez parte in linea con la difesa giallorossa.



31' - Regolare il raddoppio di Zaniolo: il centrocampista parte in posizione regolare sulla conclusione di Dzeko.



PRIMO TEMPO



29' - Manolas rischia fallo e giallo: sbracciata a Fernando sul contropiede del Porto, l'arbitro lascia correre.



19' - Veementi proteste Roma: Pepe ferma Zaniolo con un evidente tocco con il braccio al limite dell'area del Porto, l'arbitro Makkelie non concede il fallo e il VAR non interviene. Dalle immagini il tocco appare netto, ma sembra avvenire fuori dall'area di rigore rendendo dunque impossibile la revisione video da parte del direttore di gara.