Non si risparmieranno di certo come hanno fatto nell’ultima uscita di campionato. Questa volta la posta in palio non sono i tre punti da aggiungere alla classifica ma l’accesso alle semifinali di Champions League. Domani sera al Maradona andrà in scena gara 2 dei quarti tra Napoli e Milan. Si riparte dall’1 a 0 dell’andata firmato del rossonero Ismael Bennacer, un gol pesante che costringerà la formazione partenopea a vincere con almeno due gol di scarto per qualificarsi e staccare il visto per disputare per la prima volta nella sua storia calcistica una semifinale di Champions. Di contro gli ospiti non centrano questo obiettivo dalla stagione 2006/2007 quando poi vinse il titolo iridato. Il vincitore di questo derby italiano affronterà la vincente dall’altro quarto dove l’Inter appare favorita a superare il turno dopo la pesante vittoria esterna per 2 a 0 inflitta a Lisbona al Benfica.Quella di domani sera sarà la terza volta che si affronteranno le due squadre in questo mese con un bilancio a senso unico per i milanesi usciti vincitori entrambe le volte a cominciare dal pesantissimo 4 a 0 del 2 aprile scorso. Le due squadre si sono già affrontate 172 volte in tre differenti competizioni a cominciare dalla serie A, poi in Coppa Italia e anche in Supercoppa Italiana. Il bilancio è a favore dei rossoneri con 69 vittorie contro le 51 degli azzurri che ne hanno anche pareggiato 52. E’ la seconda volta che si sfidano in Champions League. Tre vittorie e tre pareggi, invece, è il bilancio sinora all’attivo per il Milan in Champions League contro avversarie italiane.Nonostante i due recenti precedenti è il Napoli a scendere sul campo con i favori dei pronostici degli analisti che bancano l’1 del novantesimo a 1,75, particolarmente distante dal 2 rossonero a 4,80 e con l’X che moltiplica per 3,70 sempre al temine dei novanta minuti regolamentari. Il beniamino di casa Osimhen primeggia nella speciale classifica del possibile primo od ultimo marcatore con il moltiplicatore a 4,50 con a seguire Kvaratskhelia a 6,75, Raspadori e 8,25, Gaetano e Lozano a 9,00, Politano, Elmas, Zerbin e Giroud a 10,50.