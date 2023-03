La storia è a portata di mano. Il Napoli delle meraviglie di Luciano Spalletti ospita al Maradona l’Eintracht Francoforte dopo il successo per 2-0 in Germania, con la concreta possibilità di entrare per la prima volta tra le prime otto d’Europa. Se il Napoli riuscisse a passare il turno, le squadre italiane ai quarti tornerebbero a essere tre dopo 17 anni. Gli azzurri, imbattuti da 11 gare casalinghe di Champions (8 V e 3 X), hanno vinto tutte le gare europee al Maradona fin qui. Calcio d’inizio alle 21.



CAOS - L’avvicinamento alla gara è stato di grande tensione. A partire dal pomeriggio di ieri, quando circa 400 tifosi tedeschi (accompagnati dai gemellati bergamaschi) sono arrivati alla stazione di Napoli Centrale. Tutto è nato dagli scontri del match d'andata tra gli azzurri e l'Eintracht, a Francoforte: da lì la decisione di vietare la trasferta proprio ai sostenitori ospiti. Poi, caos, cortei e scontri: le forze dell’ordine hanno invitato gli ultras dell’Eintracht a salire sui pullman per essere portati all’hotel di riferimento. I tedeschi si sono rifiutati ed è nato il parapiglia, con gli stessi che hanno attaccato la Polizia lanciando fumogeni e altri oggetti.