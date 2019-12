Il presente si chiama Genk, il futuro è un'incognita. Reduce da un mese a dir poco movimentato, e con il futuro di Carlo Ancelotti tutto da scrivere, il Napoli ospita al San Paolo la squadra di Wolf, già eliminata. L'obiettivo a breve termine è ufficializzare la qualificazione agli ottavi di Champions League. Un traguardo che garantirebbe un primo passo verso il sereno e un notevole incasso economico. Gli azzurri sono secondi nel girone a quota 9 punti: guida il Liverpool con 10 e il Salisburgo insegue a 6. Per qualificarsi, a Insigne e compagni basta il pari. In caso di sconfitta, invece, servirà che gli austriaci non battano i Reds. In caso di successo e mancata vittoria degli inglesi, infine, sarà primo posto.



STATISTICHE E PRECEDENTI - Uno solo il precedente tra le due squadre, lo 0-0 dell'andata in Belgio. Gli azzurri arrivano da un mese e mezzo senza vittorie: l'ultimo successo risale al 23 ottobre, con il 3-2 sul campo del Salisburgo. Proprio la Champions sembra essere medicina importante per Mertens e soci: nelle 21 sfide casalinghe della fase a gironi di Champions League, i partenopei hanno sempre segnato, vincendo le ultime sei sfide. Periodo complicato anche per gli ospiti, che nelle ultime nove uscite hanno trovato un solo successo.



LE FORMAZIONI UFFICIALI:



Napoli: Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Allan, Fabian Ruiz, Zielinski; Mertens, Milik



Genk: Vandevoordt; Maehle, Dewaest, Lucumì, De Norre; Hrosovsky, Berge, Ito; Paintsil, Onuachu, Samatta​