Dopo le tre finali perse nella passata stagione il calcio italiano deve puntare ancora più in alto e per quanto riguarda la Champions League i sorteggi dei gironi sono alla portata delle squadre della Serie A, che secondo i pronostici hanno buone possibilità di passare il turno.



Nel gruppo C il Napoli se la dovrà vedere con Real Madrid, Braga e Union Berlino e i campioni d’Italia sono proposti agli ottavi a quota 1.25, dietro agli spagnoli (a 1.10), ma davanti ai portoghesi e ai tedeschi, entrambi a 4.00. Nel girone D l’Inter sembra essere la squadra più solida e la qualificazione è proposta a 1.18: tutte dietro Benfica, Salisburgo e Real Sociedad. Poteva andare peggio alla Lazio nel Gruppo E: i biancocelesti erano in terza fascia e dovranno sfidare Atlético Madrid, Feyenoord e Celtic, tre avversarie da non sottovalutare ma almeno il secondo posto dei capitolini è a quota 1.65 e solo la squadra dell’ex Simeone sembra avere maggiori chance di andare avanti nel torneo. Il Milan è probabilmente la squadra che esce meno soddisfatta dai sorteggi: i rossoneri condivideranno il Gruppo F con PSG, Borussia Dortmund e con il Newcastle dell’ex Tonali e gli ottavi non sono per nulla scontati a 1.90. Il girone è molto equilibrato con i campioni di Francia davanti a tutti nei pronostici a 1.35, gli inglesi a 1.85 e il Borussia Dortmund a 2.50.



È tutto pronto quindi per la Champions League 2023/24, comprese le quote antepost sulla lavagna scommesse su quale squadra diventerà campione d’Europa. Il Manchester City cerca il bis dopo la vittoria della passata stagione ed è davanti a tutti a quota 3.00 e a completare il podio dei pronostici ci sono Bayern Monaco a 6.50 e Real Madrid a 9.00. Le italiane devono inseguire con Inter e Napoli a 25.00, il Milan a 30 e la Lazio a 100.