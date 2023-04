Napoli-Milan (calcio d'inizio alle ore 21 in diretta su Canale 5, Sky Sport, Sky Go e Mediaset Infinity) è una gara valevole per il ritorno dei quarti di finale in Champions League. Si riparte dall'1-0 per i rossoneri dell'andata a San Siro, dove ha deciso un gol di Bennacer. Quest'ultimo oggi viene avanzato da Pioli nel ruolo di trequartista. Spalletti recupera Osimhen, ma deve fare a meno degli squalificati Kim e Anguissa.



Arbitra il polacco Marciniak assistito dai connazionali Sokolnicki e Listkiewicz con lo svedese Nyberg quarto uomo, Kwiatkowski e Frankowski al Var. Occhio ai cartellini gialli: sono diffidati Juan Jesus, Rrahmani e Politano da una parte; Calabria, Tomori, Ballo-Touré, Krunic e Tonali dall'altra. In caso di ammonizione salteranno l'andata dell'eventuale semifinale contro la vincente di Inter-Benfica. Altrimenti usciranno dalla diffida.





LE PROBABILI FORMAZIONI



NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Ndombele, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti.



MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Krunic; Brahim Diaz, Bennacer, Leao; Giroud. All. Pioli.