La Uefa ha deciso di andare sul sicuro e per il ritorno dei quarti di Champions League tra Napoli e Milan ha designato l’arbitro di maggior grido in questo momento. Al Maradona fischierà Szymon Marciniak.



In questa stagione il polacco ha già incontrato le squadre italiane arbitrando il Milan in occasione della sfida vinta 4-0 sul campo della Dinamo Zagabria, e ancora più recentemente l’Inter a Porto nel ritorno degli ottavi di finale. Marciniak fa parte del gruppo Elite della Uefa già dal 2015. Ed è stato l’arbitro della finale dei Mondiali in Qatar tra Argentina e Francia.



La gara d’andata tra Milan e Napoli (vinta per 1-0 dai rossoneri) è stata caratterizzata da numerose polemiche a causa della direzione dell’arbitro Istvan Kovacs. La sua gestione dei cartellini ha fatto infuriare il Napoli e la stessa Uefa, con il designatore e presidente della Commissione Arbitri Uefa, Roberto Rosetti, che l'ha bocciato ed escluso dalle gare europee fino a fine stagione.



Ecco la designazione completa per Napoli-Milan:

Arbitro: Szymon Marciniak POL

Assistenti: Paweł Sokolnicki POL, Tomasz Listkiewicz POL

Quarto ufficiale: Glenn Nyberg SWE

VAR: Tomasz Kwiatkowski POL

AVAR: Bartosz Frankowski POL