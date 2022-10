Regolando con un netto 3-0 i Rangers Glasgow, il Napoli ottiene la quinta vittoria in altrettante partite di Champions League, e si conferma come mina vagante del torneo. I partenopei, giunti a dodici successi consecutivi tra campionato e coppa, confermano il balzo da gigante nelle scommesse sulla squadra vincitrice del torneo: partiti a 100 volte la posta subito dopo i sorteggi, i partenopei sono ora offerti a 15. Dopo la matematica qualificazione agli ottavi di finale ottenuta grazie al poker rifilato al Viktoria Plzen, anche l'Inter compie un netto progresso: tra 25 e 26 volte la posta il trionfo nerazzurro, rispetto al 40 di inizio settembre. A 40 volte la posta è offerto invece il successo del Milan, ancora a caccia dell’ingresso nella Top-16. Per i bookie davanti a tutti c’è ancora il Manchester City, proposto tra 2,75 e 2,80, in vantaggio sul Bayern Monaco, in quota a 6,50 e il PSG, fissato a 8 volte la posta.