Missione compiuta per il Napoli, che nonostante la sconfitta di Liverpool, la prima stagionale, riesce a conquistare la vetta del girone A. I partenopei sono l’unica italiana a vincere il proprio gruppo e per gli esperti rientrano tra i possibili outsider per la vittoria della Champions League. Si gioca infatti a 18 il trionfo degli uomini di Spalletti, capaci nella loro storia di vincere in Europa solo in Coppa Uefa nel 1989, mentre sale a 28 la vittoria dell’Inter, 13 anni dopo la notte di Madrid che ha consegnato coppa e Triplete ai nerazzurri. Ancora più lontano il Milan, capace di centrare la qualificazione all’ultimo turno nello scontro diretto contro il Salisburgo e offerto 46. Secondo i bookie dovrebbe essere arrivata l’ora del Manchester City di Guardiola, favorito numero uno a 3 volte la posta, in vantaggio sul Bayern Monaco, unica squadra a fare percorso netto nella fase a gironi, proposto a 7, Liverpool fissato a 8, e PSG in quota a 9 dopo aver fallito all’ultimo minuto – causa gol di Joao Mario in Maccabi-Benfica, il primo posto nel proprio gruppo.