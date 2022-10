Il sorprendente Napoli di Luciano Spalletti ospita i Rangers al Maradona per la quinta giornata del gruppo A di Champions League. Con i tre punti e un risultato favorevole nel match tra Ajax e Liverpool, i partenopei chiuderebbero la pratica primo posto già stasera (serve una vittoria e il Liverpool non deve vincere). Calcio d'inizio alle 21.



QUALCHE NUMERO - L'unica volta che Napoli e Rangers si sono affrontate è stato nella partita d'andata del girone A di questa Champions (gli azzurri hanno vinto 3-0). Al momento, la squadra di Spalletti, capolista in Serie A, ha totalizzato 12 punti nel girone e con un altro successo potrebbe diventare la prima squadra italiana dopo 18 anni ad avere una sequenza di cinque vittorie nelle prime cinque partite di una edizione di Champions. Non succedeva dalla stagione 2004-05: si trattava della Juve.



FORMAZIONI UFFICIALI



NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Kim, Mario Rui; Ndombele, Lobotka, Elmas; Politano, Simeone, Raspadori. Allenatore: Spalletti.



RANGERS (3-4-3): McGregor; Lundstram, King, Davies, Tavernier, Yilmaz, Tillman; Wright, Sands, Kent, Morelos. Allenatore: Van Bronckhorst.



