Come sarà trasmessa in Italia la Champions League per il triennio 2021-2024? La risposta arriverà presto con una nota ufficiale ma secondo quanto riportato da RadioCor e Corriere accanto ad Amazon Prime ci saranno ancora una volta sia Sky che Mediaset che hanno ottenuto una parte dei pacchetti dei diritti tv ancora a disposizione.



L'ESCLUSIVA PRIME - Partendo con ordine, Amazon ha già ufficializzato che si è aggiudicato il pacchetto delle 16 migliori partite che andranno in scena il mercoledì sera e che vedranno sempre una squadra italiana presente nei gironi e, in caso di qualificazione, fino alle semifinali.



SKY - E le restanti 121 gare? Non è ancora ufficiale, ma ad aggiudicarsi l'esclusiva dei diritti tv a pagamento delle altre partite è stata Sky, che le trasmetterà, come sempre, sui propri canali satellitari e digitali senza però poter trasmettere, salvo accordi, le gare acquistate da Amazon Prime.



MEDIASET - C'è però di più perché sempre secondo RadioCor Mediaset ha ottenuto l'esclusiva per la trasmissione tv in chiaro della miglior partita del martedì sera e della finalissima, mentre potrà trasmettere in streaming altri 104 match.