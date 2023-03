Ritornare ai quarti di finale undici anni dopo. Non vuole nascondersi il Milan di Stefano Pioli, di scena mercoledì in casa del Tottenham per centrare l'accesso alla top 8 di Champions League. I rossoneri partono dall'1-0 ottenuto a San Siro e giocano con due risultati su tre dalla loro parte, che fanno prevalere il passaggio di turno italiano, offerto a 1,53, contro il 2,37 della qualificazione Spurs. Sui 90 minuti invece sono favoriti gli uomini di Conte, a 1,95 contro il 3,90 del segno «2», uscito solo una volta in 21 trasferte inglesi del Milan. Nel mezzo il pari, come nell'ultimo precedente londinese tra le due squadre, a 3,60. Massimo equilibrio tra Goal e No Goal, visti entrambi a 1,85 volte la posta. Per quanto riguarda invece i protagonisti del match, Pioli si affida ai due leader offensivi Oliver Giroud e Rafael Leao: avanti la rete del francese a 4, già a segno quattro volte contro il Tottenham, seguita dalla prima volta del talento portoghese a 4.33. Dall'altra parte occhi puntati sullo spauracchio Harry Kane, punto di riferimento dell'attacco inglese ma autore solo di un gol in sette partite di Champions: un altro timbro del centravanti di Conte vale 1,95 volte la posta. Tanta attesa anche per l'altra sfida del mercoledì tra due big della competizione, Bayern Monaco e PSG. I bavaresi devono difendere lo 0-1 dell'andata e partono in pole anche per la gara dell'Allianz Arena: si gioca infatti a 1,80 il segno «1» contro il 3,70 del colpo parigino. Sale invece a 4,40 un pareggio dal sapore di vittoria per Muller e compagni.