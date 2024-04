Al Parco dei Principi va in scena Paris Saint-Germain contro Barcellona, andata dei quarti di finale di Champions League. Sono 12 i precedenti nell'Europa che conta, con un bilancio in perfetto equilibrio di quattro vittoria a testa e quattro pareggi. Il ritorno è in programma martedì 16 aprile alle 21.Donnarumma; Marquinhos, Beraldo, Lucas Hernandez, Nuno Mendes; Lee Kang-In, Vitinha, Fabian Ruiz; Asensio, Dembelé, Mbappé. All. Luis Enrique.Ter Stegen; Koundé, Araujo, Cubarsì, Cancelo; Sergi Roberto, de Jong, Gundogan; Raphinha, Lewandowski, Yamal. All. Xavi

