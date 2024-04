Sacchi: 'L'Inter vince con i debiti, sta barando'

L'ex allenatore del Milan ha dichiarato al Corriere Adriatico ieri sera a margine della presentazione del proprio libro 'Il Realista Visionario' al Federico II di Jesi: "La tendenza in Italia sta diventando quella di volerBisogna uscire da questa situazione altrimenti resteremo sempre in questo stato di crisi.Credo sia sulla strada giusta. Dispiace solo per quella partita contro l'Atletico Madrid persa in Champions League. Le squadre spagnole vanno aggredite, a un certo punto

In Italia oggi si punta tutto sulla tattica, si aspetta solo l'errore dell'avversario. I padri fondatori inventarono il calcio come sport offensivo e di squadra, in Italia lo abbiamo trasformato in individuale e difensivo. Siamo al paradosso. Il bravo allenatore dona un gioco, aiuta i calciatori a diventare più bravi, è un regista aggiunto. Negli Anni Ottanta avrei potuto allenare l'Ancona, ma mia moglie fu decisiva per andare al Parma".