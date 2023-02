Parata di stelle a Parigi, si gioca un match di altissima qualità. Il Paris Saint-Germain ospita il Bayern Monaco (calcio d'inizio ore 21) per l'andata degli ottavi di finale di Champions League. Percorso netto dei bavaresi di Nagelsmann finora, con sei vittorie su sei nella fase a gironi chiudendo il gruppo C davanti all'Inter; i parigini di Galtier, invece, sono arrivati secondi nel gruppo H (quello chiuso al terzo posto dalla Juventus) a pari punti e pari differenza reti con il Benfica, che ha conquistato il primato per maggior numero di gol in trasferta.



STATISTICHE - Confronto numero 12 tra PSG e Bayern, con il bilancio quasi in equilibrio negli 11 precedenti: sei vittorie per i parigini e cinque per i tedeschi con lo stesso numero di gol realizzati (15 gol). Tuttavia, il PSG ha perso solo una delle cinque partite casalinghe contro il Bayern in Champions, la più recente (0-1 nell'aprile 2021) dopo aver vinto le precedenti quattro. Tra le squadre che hanno affrontato il Bayern almeno 10 volte in Champions, il PSG è quella con la più alta percentuale di vittorie (55%, 6 su 11). Il Bayern ha vinto tutte e sei le partite della fase a gironi segnando 18 reti e subendone solo due: l'unica precedente occasione in cui ha vinto le prime sette gare di una stagione di Champions League è stata nel 2019-20, quando ha registrato il 100% di successi (11/11).



